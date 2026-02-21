Saltillo, Coah.- Mientras se llevaba a cabo el evento Arranque de Obra del Hospital Regional de Especialidades del IMSS, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo bajó del templete para atender a un grupo de personas buscadoras que con gritos, megáfono y pancartas llamaron su atención.

"¡Presidenta, de madre a madre encuentre a nuestros hijos!!", exigían en una cartulina las personas manifestantes.

Al momento de que el director del IMSS, Zoé Robledo, exponía los avances en materia de salud, Claudia Sheinbaum caminó junto al gobernador priista, Manolo Jiménez, para atender a las personas que exigían más presupuesto para la búsqueda de personas.

"Y a todos los atendemos sobre todo con mucho corazón y humanismo", expresó la Mandataria federal al final de su discurso.

Cabe señalar que este gesto no lo había hecho la titular del Ejecutivo federal en otros eventos.

María Eugenia Arriaga, integrante del Centro para los Derechos Humanos "Fray Juan de Larios", dijo que la Presidenta se comprometió a revisar el fallecimiento por presunta negligencia médica de la directora del centro, Blanca Isabel Bustos.

"El centro, y ella como directora, atendemos a las familias que tienen personas desaparecidas, por eso también estábamos aquí con ellas, con familias que tienen personas desaparecidas", contó a este medio.

"Queremos que haya más presupuesto (...) queremos que haya mucha colaboración porque no hay como tal una búsqueda, después de 16, 17, 18 años hay muchas personas desaparecidas en Coahuila", dijo Arriaga.

Antes de la atención que brindó la Presidenta, el gobernador priista Manolo Jiménez destacó el trabajo en equipo con el gobierno federal para beneficio de la ciudadanía.

"Es un gran hospital (...). Esta obra va a ser de gran beneficio para nuestra gente, y sobre todo para las y los trabajadores, sus familias, que sin duda los trabajadores de Coahuila son los mejores de México", dijo.

Ante los asistentes, el mandatario estatal del PRI organizó porras para la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque también recibió abucheos.

"Hoy Coahuila es de los estados más seguros del país, y Coahuila es la capital más segura de México", dijo al reiterar el compromiso de su gobierno para que el estado "no sea una bronca" para la titular del Ejecutivo.

