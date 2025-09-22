Más Información

La presidenta reportó que las presas del Sistema Cutzamala están al 84%.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa son las entidades que todavía tienen las presas a niveles bajos por la falta de lluvia.

“El , afortunadamente, ya las presas están al 84%. Fueron cuatro años de tener que reducir la cantidad de agua que venía del Cutzamala a la Zona Metropolitana del Valle de México, porque las presas estaban muy bajas.

“Y ya va a recuperar la cantidad de agua que llega”, dijo.

Explicó que el sistema Cutzamala envía normalmente alrededor de 15 metros cúbicos por segundo: “Digamos, histórico. Unos meses más, unos meses menos; otros años más, otros años menos. Llegó el año pasado a enviar seis metros cúbicos, menos de la mitad”.

Aseguró que como jefa de Gobierno capitalina hizo un “trabajo muy importante” para garantizar la distribución y operación del Sistema.

“El tema hoy son Sinaloa y Sonora porque son muy importantes para la producción de grano”, señaló.

