Sheinbaum reacciona a nota de EL UNIVERSAL; asegura que se está poniendo orden a las concesiones de agua
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que las presas del Sistema Cutzamala están al 84%.
En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa son las entidades que todavía tienen las presas a niveles bajos por la falta de lluvia.
“El Cutzamala, afortunadamente, ya las presas están al 84%. Fueron cuatro años de tener que reducir la cantidad de agua que venía del Cutzamala a la Zona Metropolitana del Valle de México, porque las presas estaban muy bajas.
“Y ya va a recuperar la cantidad de agua que llega”, dijo.
Explicó que el sistema Cutzamala envía normalmente alrededor de 15 metros cúbicos por segundo: “Digamos, histórico. Unos meses más, unos meses menos; otros años más, otros años menos. Llegó el año pasado a enviar seis metros cúbicos, menos de la mitad”.
Aseguró que como jefa de Gobierno capitalina hizo un “trabajo muy importante” para garantizar la distribución y operación del Sistema.
“El tema hoy son Sinaloa y Sonora porque son muy importantes para la producción de grano”, señaló.
