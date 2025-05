La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su gobierno haya acordado con el gobierno de Donald Trump designar áreas de la frontera sur de Estados Unidos como “zonas de seguridad nacional”, lo que ocasionará que migrantes puedan ser multados, arrestados o enjuiciados.

La Mandataria federal señaló que el gobierno de Estados Unidos tiene el derecho de hacer lo que ellos determinen en su territorio, así como el Gobierno de México, dijo, tiene derecho a manifestar que no está de acuerdo con esta medida.

"No, no, nada. Nosotros no vamos a hacer un acuerdo de se tipo. Ellos tienen derecho a hacer en su país lo que determinen, nosotros también tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo. Desde el primer momento en que ellos pusieron que ampliaron la presencia militar en la frontera sur de su país nosotros enviamos una nota diciendo que pues respetábamos lo que ellos hicieran en su país. pero que recuerden siempre la soberanía territorial".

Lee también Embajada de EU en México lanza advertencia; designan áreas de la frontera sur como zonas de defensa nacional

"De ninguna manera nosotros, imagínense, vamos a acordar una cosa así", dijo.

EU aumenta presencia militar para evitar migración

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que a diferencia del gobierno de Estados Unidos de aumentar la presencia militar para evitar la migración, el gobierno mexicano plantea atender este fenómeno atendiendo las causas que la originan, pues indicó que es la manera más humana y la que da más resultados.

"La migración es un tema social fundamentalmente, la gente no migra por gusto en general , migra por necesidad y siempre vamos a plantar que la mejor manera de atender la migración es con cooperación para el desarrollo, es apoyando a las comunidades en donde la gente migra por necesidad. Es la manera más humana y que da más resultados.

"Entonces siempre va ser esa nuestra posición, pero bueno, ellos están, nosotros tenemos derecho a decir que no estamos de acuerdo, pero ellos han tomado esa decisión de poner más presencia militar en su frontera sur para evitar la migración. Nosotros creemos que la orientación debe de ser distinta y lo planteamos siempre, pero de ninguna manera nosotros, imagínense, vamos a acordar una cosa así", dijo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr