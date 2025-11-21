Más Información

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Luego de que la alcaldesa de Cuauhtémoc, , propuso fundir las estatuas de Ernesto “Che” Guevara y de Fidel Castro para crear un monumento en honor a , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que “ya lo estaba viendo” el gobierno de la Ciudad de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no tenía el seguimiento de las estatuas, después de que fueron retiradas de un parque de la .

Secretaría de Cultura envió en su momento un oficio, pero ya lo estaba viendo el gobierno de la Ciudad de México, entonces hay que ver con la jefa de Gobierno (Clara Brugada) cómo va eso”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

Alcaldesa de Cuauhtémoc propone fundir estatuas de Fidel Castro y "Che" Guevara

Alessandra Rojo de la Vega generó polémica en redes sociales al proponer que las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara sean fundidas para realizar un monumento en honor a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre.

En sus redes sociales, la alcaldesa aseguró que estas estatuas representan a “dictadores y asesinos”, y que, en contraste, Manzo debería ser reconocido públicamente.

