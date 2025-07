Ante la construcción del nuevo muro fronterizo por parte de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó en contra este nuevo muro fronterizo de la administración de Donald Trump, al asegurar que sin el muro se ha logrado colaboración y coordinamos.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que México no está pagando nada para colaborar en la construcción de este muro que se construye en el desierto al sur de Nuevo México.

"No, no, no (estamos pagando nada). Lo están haciendo ellos", aclaró al ser cuestionada.

Agregó: "Nosotros no estamos de acuerdo con el muro. Sin muro se ha logrado una frontera muy segura con la colaboración y la coordinación. No es necesario el muro. Es una decisión del presidente Trump".

Sheinbaum destacó que México está buscando siempre con Estados Unidos la cooperación para el desarrollo, y el respeto a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Esta semana comenzó a construirse una nueva barrera secundaria en el desierto del sur de Nuevo México, donde trabajadores estadounidenses instalaron una estructura más alta de aproximadamente 11 kilómetros para reforzar el viejo muro de acero a lo largo de la frontera con México.

