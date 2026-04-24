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La presidenta de México, , planteó la eliminación de los oficios tradicionales dentro de la administración pública como parte de una estrategia de que busca agilizar procesos y generar ahorros en papel, recursos económicos y reducir el impacto ambiental.

La mandataria explicó que los oficios —utilizados para dejar constancia de comunicaciones internas entre dependencias— forman parte de una cultura burocrática que vuelve más lentos los procesos gubernamentales.

"Eso hace muy burocrático los procesos dentro del gobierno”, señaló, al relatar que incluso para resolver diferencias entre áreas se recurre a revisar estos documentos.

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En ese sentido, Sheinbaum Pardo indicó que uno de sus objetivos es migrar hacia un sistema completamente digital en el que todas las comunicaciones oficiales se realicen mediante plataformas tecnológicas.

"Que todo sea digital, que todas las comunicaciones sean digitales y de manera muy sencilla”, afirmó.

La presidenta destacó que esta tarea ha sido encomendada a la Agencia de Transformación Digital, donde un equipo de alrededor de 300 jóvenes desarrolla soluciones tecnológicas, muchas de ellas basadas en software libre, para mejorar los procesos internos del gobierno sin depender de licencias de empresas privadas.

Añadió que esta transformación no solo permitiría eliminar el uso de papel, sino también dejar un precedente para futuras administraciones en materia de modernización gubernamental.

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