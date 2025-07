Al admitir que en el país hay problemas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las personas mexicanas están contentas y no quieren regresar “al pasado de corrupción y de privilegios”.

En su conferencia mañanera de este lunes 21 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también declaró que Morena no debe alejarse de sus principios y causas, tras celebrarse este domingo su Consejo Nacional.

“Es muy fuerte el movimiento de transformación [...] Y lo veo cuando salgo, la gente está contenta. ¿Hay problemas? Sí hay problemas en el país, por supuesto, pero la gente está contenta con la transformación en México, no quiere regresar al pasado de corrupción y privilegios, eso se muestra no solamente en la gente, en el cariño, en el recibimiento, sino también en las encuestas”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

“Morena no debe de alejarse de ese sentimiento, y de los principios, y de las causas, porque nosotros no llegamos al Gobierno impuestos por una élite o por una persona, nosotros representamos un movimiento social y eso no se nos debe olvidar nunca, por eso la cercanía con el pueblo es obligación y responsabilidad”, añadió.

