Ante las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y las afectaciones a negocios por su plantón, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que habrá prioridad al diálogo, y aclaró que nunca van a utilizar la policía ni la Guardia Nacional para reprimir nunca a nadie.

"Todavía están deliberando, entonces vamos a esperar a ver cuál es su decisión. Vamos a esperar su decisión", comentó respeto a la reunión que tendrá la CNTE con Gobernación.

No obstante, Sheinbaum Pardo aseguró que "el diálogo ha permanecido abierto, nunca se ha cerrado la puerta al diálogo, nunca", pero reconoció que hay propuestas que por el presupuesto son difíciles de cumplir.

Lee también Prevé CNTE que 700 maestros se sumen a plantón

"(...) siempre ha estado abierto y se han buscado distintas opciones. Y hay demandas que como se han planteado en las mesas y los maestros que están en paro de la CNTE, pues que es muy difícil cumplir porque no hay el presupuesto suficiente, entonces vamos a esperar el día de hoy".

"¿Pero no les puede dar una fecha o limite? Hay afectaciones para el comercio (ante el plantón en el Centro Histórico)", se le preguntó.

"El diálogo es lo más importante. Entonces no vamos a usar la policía ni la Guardia Nacional para reprimir nunca a nadie. Entonces se busca siempre el diálogo. No estamos de acuerdo, pues no estamos de acuerdo, pero un gobierno responsable tiene que buscar siempre esquemas de diálogo frente a una protesta social", comentó.

Lee también CNTE va por otra reunión; se encontrará con titulares de la Segob, SEP e Issste

—¿Se va a reunir con la CNTE?, se le insistió.

"Ayer y antes estuvieron en gobernación. Vamos hoy a esperar a ver su resolución. Vamos a esperar", contestó la mandataria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr