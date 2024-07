La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, señaló que más allá de la renuncia de Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el problema es que no está actuando el Poder Judicial buscando la justicia en el país, ya que también han cometido abusos sobre otros poderes.

"Más allá de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país, y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia ni es pareja para todas, también han cometido abusos sobre otros poderes", comentó Sheinbaum en conferencia de prensa.

Este martes, la SCJN aseguró que la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández sigue atendiendo labores jurisdiccionales y administrativas, luego de que la ministra Yasmín Esquivel Mossa planteó una reflexión sobre la renuncia a la presidencia del máximo tribunal de justicia.

Lee también AMLO exhibe supuestos pagos de Latinus a Loret, Brozo y Bárbara de Regil, ante investigación de la UIF

"(...)El caso de la Ley Eléctrica donde solo fueron dos ministros que echaron para atrás la ley eléctrica, o casos en donde liberan a delincuentes que claramente afectan la seguridad y la paz de las mexicanas y de los mexicanos (...) invaden facultades invaden facultades del Legislativo, invaden facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entonces por eso es esta reforma", dijo Sheinbaum.

Reiteró que su posición sobre el Poder Judicial: Que actúe correctamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque "está invadiendo facultades de otros poderes y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad en el país liberando delincuentes".

"Es que es de fondo la reforma. Fíjense, como presidenta yo tendría, si mal no me equivoco, la facultad de proponer a cuatro (ministros); el primero sería en noviembre y después vendrían otros tres. Si el objetivo de la reforma fuera tener más influencia del Ejecutivo sobre la Suprema Corte, ¿para qué hacemos la reforma si la próxima presidenta va a proponer ministro?

“El objetivo de la reforma es reformar de fondo el sistema judicial y que realmente sea un poder que esté al servicio del pueblo y de la nación, y por eso la elección popular", señaló.

"Y ahora la discusión que hay de si son todos al mismo tiempo, si no son todos al mismo tiempo, si cuáles son los requisitos, que es parte de lo que se ha estado discutiendo. Algunos estarán en contra también. Pero no es un asunto de que renuncien los de ahora o no. De hecho ellos se pueden proponer nuevamente, aquellos sobre todo que tienen más tiempo, para poder cumplir el tiempo que les corresponde", agregó.

Lee también Mario Maldonado.- Ministros y ministras se “lamen las heridas”