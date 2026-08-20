La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó este jueves que México se abstuviera de votar en la OEA a favor de una Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para abordar la situación en Nicaragua al señalar los principios constitucionales de política exterior de no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

A pregunta expresa en conferencia matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal descartó buscar un diálogo con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pues señaló que no hay motivo para esto.

“¿Por qué se toma esta decisión el día de ayer de abstenerse en la Organización de los Estados Americanos, en esta resolución de citar a cancilleres para revisar el tema de Nicaragua, presidenta?”, se le preguntó

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“Tiene que ver con los principios constitucionales de México, más allá de si el representante ante la OEA, Alejandro Encinas o la Presidenta o esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es un asunto de autodeterminación de los pueblos y está establecido claramente en la Constitución. Entonces, por eso se tomó la decisión de que hubiera abstención”, respondió.

“Uno de los argumentos que expuso (Alejandro) Encinas fue el tema de abogar por el diálogo, este tipo de acciones que ya ha comentado en otro momento, ¿se ha buscado el diálogo con Ortega en algún momento o se planea hacerlo?”, se le insistió.

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“No, no tendríamos por qué. Fue una discusión que se planteó en la OEA, una votación y nosotros creemos en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. No solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y cualquier representante de política exterior de nuestro país tiene que garantizar que se está cumpliendo la Constitución y los principios de política exterior”.

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“Esta es la razón, no tendríamos por qué nosotros intervenir en Nicaragua o buscar un diálogo. No. Es sencillamente la relación que hay con un país y nuestra posición internacional que siempre ha existido, no solo por nuestro gobierno, sino por gobiernos incluso de distintos partidos”, contestó.

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