Luego de que el virtual presidente electo del PAN, Jorge Romero Herrera, rechazó ayer las acusaciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la titular del Ejecutivo reiteró que el panista es “el jefe del cártel inmobiliario”:

Como lo hizo ayer en su conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo otra vez señaló a un grupo de panistas de haber hecho negocios inmobiliarios en la Ciudad de México, cuando Romero fue alcalde de Benito Juárez.

“Hay detenciones y hay claramente un modus operandi de cómo, por lo menos en lo que fui jefa de Gobierno, funcionaba este grupo que gobernó la Benito Juárez, y que sigue gobernando en la Benito Juárez durante muchos años (...) Ahí están las pruebas”, expresó la Presidenta.

“Es el jefe del cártel inmobiliario”, insistió la presidenta Sheinbaum luego de que Romero dijo a EL UNIVERSAL que la mandataria no le dé “ni un segundo de beneficio de la duda” y lo ataque en la primera oportunidad con un señalamiento falso, sin tomar en cuenta que “no hay una sola imputación a mi persona”.

“Ella hace alusión a este cártel que yo llamo ‘imaginario’(…) No hay una sola imputación a mi persona, una sola, no te estoy diciendo que esté en una fase de algún procedimiento, no hay ni siquiera una imputación y creo que ya quedó claro que a mí no me protegen los gobiernos, a mí me han perseguido los gobiernos, y si no hay ni una sola imputación no es porque no quieran, es porque no pueden, no han podido ni podrán”, aseguró.



