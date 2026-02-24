Más Información

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en el país hay gobernabilidad y estabilidad tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, en un operativo encabezado por la Defensa Nacional (Sedena).

En medio de los hechos violentos y bloqueos registrados el domingo en diversas regiones, la Mandataria afirmó que la tranquilidad comienza a restablecerse y que el Estado mexicano mantiene el control del territorio.

Convocó este lunes a una reunión de carácter urgente con su gabinete legal y ampliado en Palacio Nacional. El encuentro, que se prolongó por más de dos horas, tuvo como propósito evaluar la situación de seguridad tras el operativo y reconocer la labor de las Fuerzas Armadas.

Al encuentro acudieron, entre otros, el secretario de Marina, Pedro Morales Ángeles; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, así como titulares de dependencias federales.

Durante la reunión la Mandataria hizo un reconocimiento expreso a la Sedena por su “patriotismo” y destacó el profesionalismo del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea.

Según fuentes consultadas por EL UNIVERSAL, la instrucción central fue no bajar la guardia, reforzar el trabajo territorial en los estados donde se registraron incidentes y consolidar la presencia institucional en todo el país. Además, se revisó la agenda estratégica de los próximos meses con énfasis en la estabilidad y la gobernabilidad.

La Presidenta detalló que tras el operativo del domingo se instaló un centro de mando que continúa en funciones para fortalecer la coordinación entre dependencias federales y autoridades estatales.

