Venezuela anuncia liberación de "un número importante" de presos; es un gesto para "consolidar la paz y la convivencia pacífica"

Homicidios dolosos registran baja de 40% en 15 meses; Sheinbaum destaca que es el número más bajo desde 2016

Tren Interoceánico, sin seguridad privada este año; licitación se quedó desierta

García Harfuch reporta avance en detenciones por asesinato de Carlos Manzo; “contamos con más información”, dice

Detienen a 8 personas en protestas en Mineápolis por muerte de estadounidense a manos de ICE; mujer usó su vehículo como "arma": Noem

Semar asegura laboratorio clandestino y bodega; señalan que pertenece a "Los Rugrats", brazo armado del Cártel de Sinaloa

Al exponerle el fallecimiento de una niña por picadura de alacrán en Guerrero ante la falta de medicamento, la presidenta lo garantizó.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo destacó las "", que debe llevar dosis contra la picadura de alacrán.

“Son manera de distribuir los medicamentos que están determinados por el y secretaría de Salud, a través de protocolos de atención. Y van todos los meses a distribuir medicamentos y ahí tiene que estar necesariamente el suero antialacránico para ciertos lugares.

“Vamos a revisar en particular cuando ocurrió este caso y garantizar que en efecto llegue el suero antialacránico, porque existe, hay en existencia y a través de las Rutas de la Salud tiene que llegar”, dijo la Mandataria federal.

