Al exponerle el fallecimiento de una niña por picadura de alacrán en Guerrero ante la falta de medicamento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo garantizó.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo destacó las "Rutas de la Salud", que debe llevar dosis contra la picadura de alacrán.

“Son manera de distribuir los medicamentos que están determinados por el IMSS-Bienestar y secretaría de Salud, a través de protocolos de atención. Y van todos los meses a distribuir medicamentos y ahí tiene que estar necesariamente el suero antialacránico para ciertos lugares.

Lee también José Ramón López Beltrán vs Grok; hijo de AMLO protagoniza discusión con IA de X

“Vamos a revisar en particular cuando ocurrió este caso y garantizar que en efecto llegue el suero antialacránico, porque existe, hay en existencia y a través de las Rutas de la Salud tiene que llegar”, dijo la Mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc / apr