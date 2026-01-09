Más Información

La presidenta informó que el presidente de Brasil, , la invitó a realizar una visita a su país en el mes de mayo, aunque aclaró que su asistencia aún se encuentra en evaluación.

La mandataria dio a conocer la luego de sostener una conversación telefónica con el presidente brasileño, en la que abordaron diversos temas de la agenda regional, entre ellos la situación en América Latina y los recientes ataques de Estados Unidos en Venezuela.

“Hablamos de muchos temas, hablamos de la situación de América Latina… platiqué esto con el presidente Lula”, señaló Sheinbaum, al destacar que el diálogo también permitió dar seguimiento a los acuerdos de cooperación bilateral entre ambos países.

Luiz Inacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum en la Celac. Foto: X @LulaOficial
Luiz Inacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum en la Celac. Foto: X @LulaOficial

Recordó que recientemente México recibió la visita del vicepresidente de Brasil, acompañado por integrantes del gabinete del presidente Lula, así como por empresarios brasileños, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en distintas áreas de trabajo conjunto.

“Hay un avance significativo en algunas áreas de trabajo y de colaboración, pues que podamos fortalecer estas áreas de trabajo y colaboración”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum detalló que durante la conversación, el mandatario brasileño extendió formalmente la invitación para visitar Brasil en mayo, a lo que ella respondió que analizará la viabilidad de la visita dentro de su agenda de gobierno.

Asimismo, destacó que Lula da Silva reconoció el trabajo que se realiza en materia de seguridad y la coordinación existente con México, la cual —dijo— ha sido presentada en distintas ocasiones como un ejemplo de cooperación entre ambos países.

