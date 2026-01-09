La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, la invitó a realizar una visita a su país en el mes de mayo, aunque aclaró que su asistencia aún se encuentra en evaluación.

La mandataria dio a conocer la invitación luego de sostener una conversación telefónica con el presidente brasileño, en la que abordaron diversos temas de la agenda regional, entre ellos la situación en América Latina y los recientes ataques de Estados Unidos en Venezuela.

“Hablamos de muchos temas, hablamos de la situación de América Latina… platiqué esto con el presidente Lula”, señaló Sheinbaum, al destacar que el diálogo también permitió dar seguimiento a los acuerdos de cooperación bilateral entre ambos países.

Lee también Lula conversa con Sheinbaum y extiende invitación para visita oficial a Brasil; ambos gobiernos condenan ataques a Venezuela

Luiz Inacio Lula da Silva y Claudia Sheinbaum en la Celac. Foto: X @LulaOficial

Recordó que recientemente México recibió la visita del vicepresidente de Brasil, acompañado por integrantes del gabinete del presidente Lula, así como por empresarios brasileños, lo que ha permitido avanzar de manera significativa en distintas áreas de trabajo conjunto.

“Hay un avance significativo en algunas áreas de trabajo y de colaboración, pues que podamos fortalecer estas áreas de trabajo y colaboración”, afirmó la presidenta.

Sheinbaum detalló que durante la conversación, el mandatario brasileño extendió formalmente la invitación para visitar Brasil en mayo, a lo que ella respondió que analizará la viabilidad de la visita dentro de su agenda de gobierno.

Asimismo, destacó que Lula da Silva reconoció el trabajo que se realiza en materia de seguridad y la coordinación existente con México, la cual —dijo— ha sido presentada en distintas ocasiones como un ejemplo de cooperación entre ambos países.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr