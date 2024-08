Sayula, Veracruz.- Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, afirmó este domingo que en su gobierno no habrá marcha atrás y se seguirá con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y garantizó que “no va haber traiciones”.

Al acompañar al presidente López Obrador en la ceremonia de inauguración de la carretera Acayucan-La Ventosa en Unidad Deportiva Sayula de Alemán, la próxima presidenta de México afirmó que inaugurar obras, como la de este domingo, se ve la esencia de lo que representa a la cuarta transformación y “significa por el bien de todos, primero los pobres”.

Lee también AMLO lamenta fallecimiento de José Agustín Ortiz Pinchetti; “un auténtico demócrata”, dice

“Hoy inauguramos el camino que es parte del Corredor Interoceánico. Es como inaugurar caminos de la transformación porque en cada obra, en cada sentido que ha hecho el presidente se ve la esencia de lo que representa nuestro movimiento: igualdad, significa `por el bien de todos primero los pobres´ y sobre todo, una visión de largo plazo en nuestro país.

“Hoy vengo aquí a Veracruz, al sur de Veracruz, a decirles que no vamos a traicionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México, de Andrés Manuel López Obrador, que no va a haber marcha atrás, que no va a haber traiciones, que vamos a seguir caminando con el pueblo de Veracruz y con el pueblo de México”, dijo ante de cientos de pobladores que aplaudieron su discurso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul