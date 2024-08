Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, afirmó que las obras que ha inaugurado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador generan igualdad y justicia social.

Al acompañar al Mandatario federal en la ceremonia de inauguración del puente La Concordia, en Chiapas, la próxima presidenta de México manifestó que estas obras tienen la esencia del llamado “Humanismo Mexicano” y de la Cuarta Transformación.

“Estas obras que vemos el día de hoy también tienen que ver con una concepción de país, tienen que ver con una filosofía de país, tiene que ver con la esencia de lo que ha significado durante todo este tiempo nuestro movimiento.

“Y esta obra representa también eso, es una obra que tiene un trasfondo, no solamente une zonas de Chiapas, sino que es una obra que representa justicia social. Y en realidad estas obras lo que generan son igualdad y tienen también la esencia del Humanismo Mexicano y de la Cuarta Transformación, porque en esta obra hay una palabra que dice: no al racismo, y otras palabras que dicen: no al clasismo; hay otras palabras que dicen: que viva la igualdad, abajo la discriminación y abajo la pobreza, arriba los de abajo”, dijo Claudia Sheinbaum.

