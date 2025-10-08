Más Información

Sheinbaum: Pese a adeudos, farmacéuticas deben de cumplir con la entrega de medicamentos; "no hubieran concursado", dice

Llegan a México los seis mexicanos detenidos en Israel; los recibe Juan Ramón de la Fuente

Van por 14 mandos de La Barredora; son objetivos prioritarios

Gobernador de Illinois y alcalde de Chicago responden a Trump y dicen que no darán "un paso atrás"

Incidente en carretera de Tamaulipas entre civiles y militares deja 6 muertos; FGR y Defensa abren investigación

Ssa anuncia que vacuna BCG estará disponible en 15 días; se encontraba en desabasto

La presidenta manifestó su desacuerdo en que el Congreso de Chihuahua haya aprobado una reforma a la para prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas.

"Ayer el PAN sacó adelante una iniciativa en Chihuahua para poner freno al lenguaje inclusivo en las escuelas, ¿Cuál es la postura del gobierno?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"Pues no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo", respondió en Palacio Nacional.

Ayer martes, con 17 votos a favor y 14 en contra, el Congreso de Chihuahua reformó el artículo 8 de la Ley Estatal de Educación para retirar el lenguaje inclusivo de las escuelas de educación básica.

