La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se manifestó en contra del presupuesto que prevé el Instituto Nacional Electoral (INE) por 13 mil 205 millones de pesos para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para el 2025.

En la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum Pardo consideró que se puede hacer con menos recursos la elección de los integrantes del Poder Judicial ya que no hay presupuesto para hacer campaña.

En ese sentido, la Mandataria federal destacó que podría enviar un escrito para manifestar este tema con el INE.

“No, no estoy de acuerdo, de hecho entiendo que van a revisarlo nuevamente y si no pues vamos a enviar un escrito porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7 mil millones de pesos y ahora están prácticamente duplicando. Entonces creemos que sí, se puede llevar a cabo la elección, sin un monto tan importante. No hay financiamiento partidos políticos, como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales., entonces creemos que se puede hacer con menos recursos”, dijo.

apr