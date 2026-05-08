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La presidenta reveló que de vez en cuando se reúne con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente , pues indicó que mantienen una relación de amistad.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal detalló que con Beatriz Gutiérrez Müller hablan sobre las familias, de su nieto, así como de su.

La jefa del Ejecutivo federal reiteró que no se ha reunido con el expresidente López Obrador.

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Claudia Sheinbaum Pardo y Beatriz Gutiérrez Müller en una fotografía del pasado 16 de septiembre de 2024. Foto: Graciela López/Cuartoscuro
Claudia Sheinbaum Pardo y Beatriz Gutiérrez Müller en una fotografía del pasado 16 de septiembre de 2024. Foto: Graciela López/Cuartoscuro

“Veo a su esposa de vez en cuando, porque la quiero, porque somos amigas desde hace tiempo. No porque no tenga comunicación con el presidente López Obrador no voy a dejar de ver a Beatriz. Nos conocemos desde el gobierno de la Ciudad y hemos mantenido una relación de amistad.

“Entonces muy de vez en cuando, no es muy seguido, pero nos hemos llegado a ver y hablamos de nosotras, de la familia, de cómo está, de su trabajo académico, de mi nieto, en fin. Pero una comunicación con el Presidente, pues no hemos tenido mas que lo que nos da ser parte del mismo proyecto de transformación”, detalló.

nro/apr

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