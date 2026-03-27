La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desconoció la “operación cicatriz” planteada por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, tras los desacuerdos con el Partido del Trabajo y Partido Verde por el Plan B de la reforma electoral.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que la parte más importante de reducir los privilegios fue aprobada en el Plan B.

“No sé qué cicatriz haya que hacer, la verdad. No sé a qué se refiera Ricardo Monreal con esto. Nosotros enviamos una iniciativa, la parte más importante para nosotros, que tiene que ver con reducir los privilegios, fue aprobada.

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Ricardo Monreal, diputado y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro

“Ya la parte de la revocación de mandato, pues no tuvo la mayoría de votos”, dijo la Mandataria federal.

“Ya depende de Morena cómo se van a establecer las alianzas, y de los tres partidos que me apoyaron para llegar a la Presidencia. De los tres partidos ya depende de su alianza posterior”, agregó.

Senadores del Partido Verde llamaron a abrir un proceso de diálogo con el gobierno federal y con Morena, tras las tensiones generadas por la votación de la reforma electoral, que fue rechazada por los aliados del bloque oficialista.

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El Verde pide diálogo político

El coordinador del Verde, Manuel Velasco Coello, rechazó que sea necesaria una “operación cicatriz” tras el distanciamiento entre aliados del bloque oficialista, pero reconoció que se requieren acercamientos políticos para recomponer la alianza electoral.

“No una operación cicatriz, pero sí es necesario que se den acercamientos y pueda haber diálogo entre las dirigencias para poder caminar en la ruta del 2027”, señaló.

El legislador chiapaneco dijo que estos contactos deberían darse a la brevedad y sugirió que el canal institucional para iniciar el diálogo sea la Secretaría de Gobernación.

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