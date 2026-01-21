Más Información

Sheinbaum dice que entrega de 37 capos a EU fue una "decisión soberana"; descarta que esté relacionada con llamada de Trump

Embajador Johnson destaca envío de 37 capos a EU; reconoce "colaboración histórica" de Sheinbaum y Trump

Trump afirma que "Europa no va en buena dirección"; exige "negociaciones" para la compra de Groenlandia y descarta la vía militar

Groenlandia publica guía para preparar a ciudadanos frente a crisis; ocurre en medio de amenazas de Trump para obtener el territorio

Tamaulipas logra reducción histórica de delitos

Sheinbaum defiende nombramiento de Francisco Garduño en la SEP; "no es un perfil cualquiera", dice

Respecto al caso en Chiapas de una que se debate entre la vida y la muerte por dar a luz, la presidenta explicó que desconoce la situación pero que lo va a investigar, agregó que es un delito y existe un protocolo para informar a la fiscalía de cada estado.

“No es lo mismo que llegue una mayor de edad de 18 años en adelante a dar a luz que una niña de 10 años, evidentemente. Ahí hay un delito. Entonces, hay un protocolo en donde el tiene que informar a las fiscalías de los estados o a la Fiscalía General de la República (FGR), depende del tipo de hospital. Este mecanismo tiene que seguirse necesariamente”, dijo.

Hace dos semanas, en San Cristóbal de las Casas una niña embarazada identificada como "DN", dio a luz con 38 semanas de gestación, en el Hospital del Niño y la Madre, ubicado en el barrio de Santa Lucía. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi), durante el 2024, se registraron en México 89 mil 527 nacimientos de madres de entre 10 a 17 años.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este 21 de enero del 2026 (21/01/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de enero, la Mandataria también fue cuestionada respecto a los matrimonios forzados en regiones que se excusan de los usos y costumbres para normalizarlos y dijo que la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora atiende esta problemática.

“Sí, lo tiene Citlalli y también se preguntó aquí hace tiempo en la mañanera el caso de menores de edad que llegan a un hospital a dar a luz sin que necesariamente haya el consentimiento, digamos y particularmente son menores de edad. (...) Lo tiene que atender la fiscalía del estado”, explicó al decir que “con gusto” investigará este caso en Chiapas.

nro

