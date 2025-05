Ante el doble homicidio de dos funcionarios de la Jefatura de Gobierno de la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó reforzar su seguridad así como de sus funcionarios públicos.

¿Ante este doble homicidio tiene pensado reforzar la seguridad de funcionarios o de usted?, se le preguntó.

Lee también C5 confirma que cámaras ubicadas donde ocurrió el asesinato de Ximena y José sí funcionan; “material es resguardado para investigaciones”

“No, no tenemos pensado”, respondió y del mismo modo señaló que ninguno de sus funcionarios ha recibido amenazas.

Asimismo, la mandataria federal descartó que haya hablado con el presidente Donald Trump sobre el doble homicidio, y pidió esperar a las investigaciones ante el ofrecimiento de ayuda de Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos.

"No hablamos de ese tema (...) a todos, incluido a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, no adelantar, se tienen que hacer las investigaciones para saber cuál es la causa, el motivo de este lamentable y trágico homicidio, no se puede hacer ninguna especulación hasta que no haya todas las investigaciones", comentó la mandataria federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr