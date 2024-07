La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, aseguró que el actual Poder Judicial además de invadir competencias en materia legislativa, libera delincuentes, y descartó que con la reforma en la materia se dé entrada a jueces que protejan a la delincuencia.

En ese sentido, Sheinbaum aseguró que se van a analizar la vialidad de todas las propuestas sobre la reforma al Poder Judicial, incluida la de una elección escalonada, pero aclaró que "lo importante es que se van a elegir a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia por el voto popular".

“El Poder Judicial de hoy no solo invade las competencias del Poder Legislativo al anular leyes con argumentos de procedimiento, también libera delincuentes”, esto al poner como ejemplo la liberación de delincuentes como Luis Antonio Yépez “El Monedas”, hijo de José Antonio Yépez “El Marro”, líder del Cártel Santa Rosa de Lima, luego de que un juez revocara la prisión preventiva oficiosa.

Cuestionada sobre que hay incertidumbre por la posibilidad de que el crimen organizado entre al Poder Judicial por medio de candidatos, si llegará a existir un proceso de elecciones abierto a toda la ciudadanía, Sheinbaum Pardo calificó de falsa esa idea.

"Entonces dicen: 'es que si se reforma el Poder Judicial se va a dar entrada'. ¡Falso de que se vaya dar entrada a jueces que protegen a la delincuencia. ¿Pero qué está pasando hoy? Que se liberan a delincuentes graves, que hay pruebas, y no se habla de eso, del actual Poder Judicial", comentó.

Sobre si debe haber una elección de jueces, magistrados, y ministros de forma escalonada, la exmandataria capitalina reveló que habló con Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y le comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene una estimación que cada elección le podría costar 7 mil millones de pesos.

"Hay que revisarlo, hay que esperar a que lleguen todas las propuestas de estos diálogos, y hay que revisarlo. No me opongo, pero hay que revisar si es factible (...) de una elección, me lo contaba el otro día la secretaria de Gobernación, dice el Instituto Nacional Electoral que podría costar 7 mil millones de pesos. Entonces no puedes estar haciendo elecciones cada tres meses", apuntó.

"Hay que revisar todo esto para ver la factibilidad, y siempre el objetivo es fortalecer el Poder Judicial y sirva realmente como un poder de justicia", añadió.

