Esta mañana, al ser cuestionado sobre la supuesta petición de la ministra Yasmín Esquivel Mossa para que renuncie la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, el expresidente del máximo tribunal de justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseguró que la actual presidencia ha sido desastrosa para el Poder Judicial.

En entrevista con el periodista Ciro Goméz Leyva en Radio Fórmula, Zaldívar acusó que desde que Norma Piña llegó a la presidencia de la SCJN, se tiene un Poder Judicial completamente aislado y sin interlocución con los otros poderes.

“Hoy Norma Piña da una entrevista y dice ‘estoy negociando’ (...) ¿Negociando con quién? No tiene interlocución con nadie, esa es la verdad. Entonces yo entiendo la preocupación y la molestia de un buen número de ministras y ministros, pero incluso de jueces y de juezas con una gestión errática, de enfrentamiento, de golpeteo y de alianza política indebida”, indicó.

“El Poder Judicial requiere una interlocución que sea respetada y respetable por todos, Norma Piña no la tiene, no tiene ninguna interlocución ni siquiera con sus pares y esa será una decisión de la Corte, de ella en su momento, pero a mí no me extraña que haya ocurrido esto”, dijo Zaldívar.

Las declaraciones de Zaldívar se dan en medio de los debates por la reforma judicial.

