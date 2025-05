A 14 días de la elección al Poder Judicial, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la campaña de la oposición para "boicotear" este proceso "no va a funcionar" e hizo un llamado a los ciudadanos a salir a votar el próximo 1 de junio.

“Llaman a no votar y creen que su campaña va a tener impacto en el pueblo y no, la gente irá a votar libremente. Hay que ir a votar para que en México mande el pueblo”, puntualizó la Mandataria federal.

Agregó: "El Poder Judicial está mal, hay mucha corrupción porque la justicia no es pareja".

La Presidenta aseguró que la razón por la que surgió la reforma al Poder Judicial es por la corrupción que existe, "quien tiene dinero, tiene justicia y quien no tiene dinero, no tiene acceso a la justicia. Liberan delincuentes y no hay sanción a ningún juez".

Por lo anterior, la titular del Ejecutivo Federal pidió a los ciudadanos que el siguiente 1 de junio participen para elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, "hay que ir a votar, para mostrar que en México manda el pueblo”, expuso.

