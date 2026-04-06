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La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como “ridículas” las críticas surgidas en redes sociales tras la publicación de imágenes sobre la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), y acusó a sus opositores de utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación.
La mandataria señaló que algunos actores políticos aseguraron que las fotografías difundidas eran producto de inteligencia artificial o que el aeropuerto se encontraba vacío, lo cual —afirmó— fue desmentido con videos posteriores.
“Es utilizar la mentira y la calumnia como forma de comunicación. Es el odio llevado al máximo extremo”, expresó.
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Sheinbaum aseguró que durante el periodo de Semana Santa el AIFA registró una afluencia superior a 160 mil pasajeros y sostuvo que el número de usuarios continuará creciendo conforme aumenten las operaciones del aeropuerto.
La presidenta añadió que este tipo de críticas forman parte de una narrativa similar a otras polémicas recientes, como las relacionadas con la Colección Gelman y la actividad turística en Veracruz por el derrame de petróleo.
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