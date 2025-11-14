La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que ha recibido reclamos por parte de estudiantes por haber “cancelado” la venta de comida chatarra en las escuelas, tras haber asistido el jueves a la conversión del plantel para bachillerato en Zumpango, Estado de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 14 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que como “tía o mamá” reafirma su posición contra la comida chatarra en los planteles educativos.

“Cada vez que voy a una escuela salen cartelitos: ´¡No Claudia, regresa los dulces a las escuelas!´. Es la mayor demanda: ´¡Claudia, por favor, regresa los dulces!´. Y ayer les dije: ´perdón, en esta ocasión tengo que ser mamá, tía, o como lo quieran ver, pero el exceso del consumo de azúcar hace mucho daño, particularmente los azúcares´”, contó la Mandataria federal.

Lee también Sheinbaum promueve los “frijoles Bienestar”; invita a la Feria Nacional del Frijol

Indicó que pronto presentará los resultados de la encuesta del Programa Salud Casa por Casa de las personas que tienen diabetes e hipertensión, así como el Programa Vive Saludable, Vive Feliz.

“Es una acción preventiva, nadie prohíbe que se consuma una bebida azucarada, sino sencillamente informar de lo que significa el abuso de este tipo de alimento, si es que se puede considerar alimento”, comentó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr