La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones que garanticen el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, con énfasis en mejorar los aprendizajes, fortalecer entornos escolares y atender a poblaciones en situación de vulnerabilidad.

En la firma, el representante de Unicef en México, Fernando Carrera, reconoció que el país ha logrado avances importantes en el acceso a la educación primaria, donde prácticamente todas las niñas y niños ingresan a la escuela. Pero advirtió que persisten retos clave para asegurar su permanencia y aprendizaje efectivo.

Indicó que esta alianza busca traducirse en cambios concretos en las aulas, desde la primera infancia, con la finalidad de garantizar no solo el acceso, sino la posibilidad real de que el alumnado desarrolle su potencial.

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El acuerdo establece líneas de trabajo enfocadas en el fortalecimiento de la educación inicial y preescolar, la promoción de entornos escolares saludables —en el marco de la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz—, así como la inclusión educativa de menores en situación de vulnerabilidad, de manera especial aquellos en movilidad humana.

También contempla el fortalecimiento de planes y programas de estudio con enfoque de género, y el desarrollo de habilidades básicas, socioemocionales, digitales y en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

El secretario de educación pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que el convenio formaliza una colaboración que ya se venía desarrollando entre ambas instituciones, particularmente en la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, a través de la cual se han evaluado las condiciones de salud de 9.3 millones de estudiantes en el país.

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Agregó que este ejercicio se llevará a cabo anualmente y resaltó que uno de sus impactos ha sido la transformación de hábitos alimenticios en las escuelas, donde actualmente el 82 por ciento de los planteles ha dejado de vender comida chatarra.

El funcionario público subrayó el acompañamiento del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en políticas de inclusión educativa para población migrante y en la transformación del Bachillerato Nacional.

El convenio incluye acciones para la prevención y atención de la violencia escolar, la promoción de la crianza positiva, para fortalecer el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

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Como parte de los compromisos, la Secretaría de Educación Pública promoverá la participación de Unicef en iniciativas estratégicas del sector educativo, mientras que el organismo internacional brindará asistencia técnica para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones derivadas del acuerdo.

La colaboración contempla también el desarrollo de materiales, estudios y diagnósticos, así como la incorporación de buenas prácticas internacionales que contribuyan a mejorar la calidad y equidad del sistema educativo en México.

Ambas instituciones acordaron establecer mecanismos de seguimiento, planes de trabajo conjuntos y espacios de coordinación para asegurar la implementación efectiva de las acciones y evaluar sus resultados.

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dft