Senadores destacaron la eficiencia del llamado "estómago de México", la Central de Abastos, el mercado más grande del país y de América Latina por la distribución de alimentos para 125 millones de personas.

Durante el conversatorio “Cosechar Responsabilidad, Compartir Futuro” realizado con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al resaltar que iniciativas como el programa Itacate —que ya ha logrado recuperar más de 400 toneladas de alimentos en beneficio de miles de familias— representan un modelo de política pública.

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Mariela Gutiérrez, destacó el trabajo técnico impulsado desde la Dirección de la Central de Abasto, bajo la conducción de Mónica Pacheco Skidmore.

Lee también Endurecerán penas por huachicol de agua y abusos en permiso

Central de Abasto. Foto: Yaretzy M. Osnaya / EL UNIVERSAL

Expuso que el modelo de la Central de Abastos y su programa de recuperación de alimentos es replicable a nivel nacional para combatir el hambre y el desperdicio alimentario.

El programa de recuperación de alimentos de la Central de Abasto de la Ciudad de México se llama Itacate, el cual busca reducir el desperdicio y beneficiar a personas en situación vulnerable mediante la recolección y distribución de alimentos excedentes en buen estado.

Los locatarios pueden donar sus productos al centro de acopio o solicitar una recolección, los cuales son revisados, refrigerados y entregados a comedores comunitarios y organizaciones altruistas a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc