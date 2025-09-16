Más Información
El Senado de la República perfila autorizar licencia de seis meses sin goce de sueldo para separarse del cargo de jueza penal de distrito en Iztapalapa a Irlanda Gabriela Pacheco Torres, quien fue electa en los comicios del 1 de junio y rindió protesta el 1 de septiembre.
En su solicitud de licencia, la nueva jueza argumenta que desde febrero de 2025 se desempeña como directora general de Evaluación en la Agencia Nacional de Aduanas de México, cargo que no le exigía separarse de sus funciones antes del proceso de la elección judicial.
Señala que la importancia de sus responsabilidades actuales requiere un cierre ordenado, transparente y responsable de los procesos administrativos en curso, por lo que la licencia le permitirá concluir sus deberes administrativos sin que interfieran ni generen incompatibilidades con el ejercicio pleno, independiente e imparcial de su nueva función como jueza.
Este miércoles, la Comisión de Justicia del Senado discutirá y votará el dictamen que autoriza a Pacheco Torres ausentarse del cargo de jueza de distrito desde el 2 de septiembre de 2025 hasta el 2 de marzo de 2026.
Se prevé que una vez que sea aprobado por esta comisión, el dictamen pase al pleno de la Cámara Alta para su discusión y votación.
