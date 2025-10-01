El pleno del Senado inició la discusión del dictamen de la reforma presidencial en materia de amparo, ello luego de dispensar la primera y segunda lectura del documento, por lo que se prevé que sea aprobada por Morena y sus aliados en las próximas horas.

Durante la sesión vespertina, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado Laura Itzel Castillo, dio trámite al dictamen que fue modificado en comisiones para precisar el concepto de interés legítimo, a fin de reconocer que puede ser de carácter individual o colectivo, y que no necesariamente requiere que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”.

El presidente de la Comisión de Justicia Javier Corral Jurado, recordó que el dictamen se deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y surge de la necesidad de actualizar diversos ordenamientos en materia de justicia constitucional, fiscal y administrativa.

Lee también Ley de Amparo: entre el papel y el clic

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum expone en sus argumentos que se busca fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo junto con sus mecanismos complementarios, con lo que se garantizaría "un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a la justicia".

Además, la propuesta plantea robustecer los requisitos para presentar un amparo, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/rmlgv