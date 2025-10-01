Más Información

Senado inicia debate sobre reforma a Ley de Amparo; Morena prevé aprobarla en las próximas horas

... y mientras ocurre la comparecencia, Adán Augusto ve el partido del Barcelona

Asesor del ministro Hugo Aguilar renuncia por señalamientos de presunta corrupción; anuncia acciones legales por difamación

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Gilberto Mora rescata a la Selección Mexicana Sub 20, en el Mundial ante España

SRE pide garantizar derechos de mexicanos integrantes de Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; solicita acceso consular

El pleno del inició la discusión del dictamen de la reforma presidencial en materia de , ello luego de dispensar la primera y segunda lectura del documento, por lo que se prevé que sea aprobada por Morena y sus aliados en las próximas horas.

Durante la sesión vespertina, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado , dio trámite al dictamen que fue modificado en comisiones para precisar el concepto de interés legítimo, a fin de reconocer que puede ser de carácter individual o colectivo, y que no necesariamente requiere que la lesión sea “actual” ni que el beneficio derivado del amparo sea “directo”.

El presidente de la Comisión de Justicia Javier Corral Jurado, recordó que el dictamen se deriva de una propuesta de la presidenta y surge de la necesidad de actualizar diversos ordenamientos en materia de justicia constitucional, fiscal y administrativa.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum expone en sus argumentos que se busca fortalecer, modernizar y armonizar el marco normativo del juicio de amparo junto con sus mecanismos complementarios, con lo que se garantizaría "un acceso efectivo, ágil, transparente y humanista a la justicia".

Además, la propuesta plantea robustecer los requisitos para presentar un amparo, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial.

