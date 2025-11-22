Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

La Secretaría de Marina (Semar) realizó en el puerto de Acapulco, Guerrero, la incineración de casi cinco toneladas de clorhidrato de cocaína, que representan una afectación económica de más de mil 303 millones de pesos para la delincuencia organizada, según estimaciones de la dependencia.

Son un total de 4 mil 908.11 kilogramos de dicha droga asegurados por personal de la Armada durante tres operaciones navales frente a las costas de Guerrero y Michoacán, en la jurisdicción de la Octava Región Naval, con sede en el puerto de Acapulco, informó la dependencia.

Indicó que con la presencia de personal de la FGR y autoridades navales, fueron incinerados 147 bultos tipo costalilla, cuyo peso equivale aproximadamente a 7 millones 11 mil 585 dosis individuales que no llegarán a la población y representan una merma económica aproximada de mil 303 millones 33 mil 89 pesos, para los cárteles de la droga.

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Acapulco, Guerrero (22/11/2025). Foto: Especial

Durante citada incineración se contó con la presencia de personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), el representante de su Órgano Interno de Control (OIC), el Ministerio Público Federal de Acapulco, así como autoridades navales, los cuales dieron legalidad de la diligencia, conforme a las atribuciones que les competen.

“Estas acciones son parte de las operaciones que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en aguas nacionales para el mantenimiento del Estado de derecho, encaminadas a evitar el tráfico de drogas e inhibir la acción delincuencial, evitando con ello que las sustancias ilícitas perjudiquen la salud de la población”, destacó.

