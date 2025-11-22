Más Información

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en Acapulco; afectación al narco equivale a más de mil 303 mdp

COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Uruapan, otra vez de luto; mueren 7 habitantes en accidente de autobús

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Jazlyn Azulet, menor sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa, regresó a México tras ser hospitalizada en EU

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

La Secretaría de Marina (Semar) realizó en el puerto de Acapulco, Guerrero, la incineración de casi cinco toneladas de clorhidrato de cocaína, que representan una afectación económica de más de mil 303 millones de pesos para la , según estimaciones de la dependencia.

Son un total de 4 mil 908.11 kilogramos de dicha droga asegurados por personal de la Armada durante tres operaciones navales frente a las costas de y , en la jurisdicción de la Octava Región Naval, con sede en el puerto de Acapulco, informó la dependencia.

Indicó que con la presencia de personal de la FGR y autoridades navales, fueron incinerados 147 bultos tipo costalilla, cuyo peso equivale aproximadamente a 7 millones 11 mil 585 dosis individuales que no llegarán a la población y representan una merma económica aproximada de mil 303 millones 33 mil 89 pesos, para los cárteles de la droga.

Semar incinera casi 5 toneladas de clorhidrato de cocaína en el puerto de Acapulco, Guerrero (22/11/2025). Foto: Especial
Durante citada incineración se contó con la presencia de personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), el representante de su Órgano Interno de Control (OIC), el Ministerio Público Federal de Acapulco, así como autoridades navales, los cuales dieron legalidad de la diligencia, conforme a las atribuciones que les competen.

“Estas acciones son parte de las operaciones que efectúa la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en aguas nacionales para el mantenimiento del Estado de derecho, encaminadas a evitar el tráfico de drogas e inhibir la acción delincuencial, evitando con ello que las sustancias ilícitas perjudiquen la salud de la población”, destacó.

