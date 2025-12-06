Luego de la aprobación en el Congreso de la Ley Nacional de Aguas, que fue enviada al Ejecutivo, la secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, aseguró que continuarán las mesas de diálogo “para quitar cualquier duda” y “tengan o no tengan razón, las personas tienen que ser escuchadas”.

“Continuarán las mesas de trabajo para quitar cualquier duda que hay al respecto. Para atender a los productores agrícolas y campesinos, también a los pequeños, a los medianos, y darles toda la confianza para que puedan trabajar e invertir en el campo”, comentó.

En la mañanera de este viernes en Palacio Nacional, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien viajó a Washing- ton para el sorteo de la FIFA, la secretaria de Gobernación agradeció a los legisladores por la aprobación, y mencionó que “en breve” podría ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“Agradecer la aprobación de la ley, también los legisladores, legisladoras del Congreso de la Unión que hicieron posible que haya una Ley Nacional de Aguas. Son muy importantes varios de los artículos que contiene esta ley, que conlleva a dar apoyo y certidumbre a las actividades productivas, a evitar el almacenamiento, la concentración en unas cuantas manos en algunas regiones del país, y pues a poner orden precisamente en todo lo relativo a la cuestión hídrica”, declaró.

Reconoció a los grupos de agricultores y transportistas que participaron y dieron sus opiniones.

“Nosotros creemos que ya estamos, al día de hoy, terminando esta serie de manifestaciones que se dieron por la Ley de Aguas.

“En la mayoría de los casos siempre hay que escuchar a las personas. Tengan o no tengan razón, las personas tienen que ser escuchadas, y así ha sido en la Secretaría de Gobernación”, mencionó.

Rodríguez Velázquez destacó que México es de los pocos países en el mundo que entregan apoyo en fertilizantes a los productores.

Recalcó que hay “bastantes programas” para distintos sectores del país, “pero también, pues tenemos que hacer frente a los mercados internacionales, que es ahora una problemática”.

En el marco de la aprobación en el Congreso y haber sido turnada al Ejecutivo la reforma que expide la nueva Ley General de Aguas, así como reformas a la Ley de Aguas Nacionales, productores del campo sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobernación.

Anunciaron un “receso estratégico” y que la “jornada histórica de movilización concluye”.

“Hemos sido escuchados. Hacemos un receso estratégico para volver a nuestras raíces y recargar fuerzas”, expusieron.

“Que quede claro: volveremos a la carga con más fuerza y mejor organización ante cualquier imposición que amenace al campo y al volante”, dijeron integrantes del Movimiento Agrícola Campesino, del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de la Asociación Nacional de Transportistas.

El productor René Almeida indicó que aunque no están conformes con la ley, “tenemos que trabajar y colaborar con ella”.

Ante el encuentro en Gobernación con autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señalaron que hay oportunidad de colaborar en aportaciones para la construcción del reglamento de la ley.

“Nos están dando la oportunidad que aportemos y todo aquello que veamos que hay que modificar, seguramente tendremos que hacer las aportaciones”, dijo Almeida.

Hicieron un llamado a que los empresarios asuman su responsabilidad y que el gobierno “corte el cordón umbilical” para mejor apoyo al campo.

Agradecieron y reconocieron el temple “y el inmenso valor” de cada agricultor y transportista que se sumó a los bloqueos en las carreteras y manifestaciones.

“Hemos demostrado que, al defender nuestro legado, defendemos la soberanía alimentaria de México. La capacidad de organización y la información veraz son hoy nuestra mayor victoria”, declararon.