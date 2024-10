El titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Froylán Enciso, señaló que hay muchos avances en la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la llamada Guerra Sucia en México, tras presentarse el Informe Final del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico "Verdades Innegables, por un México sin Impunidad".

Al destacar el trabajo de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso de la Justicia en México, Enciso dijo en entrevista con EL UNIVERSAL que en los últimos meses la Segob instaló una mesa con la FGR para el avance en las carpetas de investigación.

"Esas carpetas de investigación, que estaban archivadas y empolvadas, ya fueron trasladadas a una Fiscalía especial para el esclarecimiento de estos hechos. Ahora sabemos que fueron 244 carpetas abiertas por diferentes crímenes cometidos contra la disidencia política", señaló.

El funcionario de la Segob añadió que ya se hizo la traslación de tipos penales y muchas de esas carpetas estaban por algunos que prescribían.

"Ya no podíamos castigar a los perpretadores, ya se hizo ese reconocimiento de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y esas carpetas tienen que estar por desaparición forzada y otros crímenes que no van a dejar de perseguirse", puntualizó.

Comentó que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, tiene 100 planas de investigación que se estarán implementado en los próximos meses para llegar al fondo del asunto contra los perpetradores de los delitos represivos de la Guerra Sucia.

Expresó que en la Secretaría de Gobernación, donde en el periodo de la Guerra Sucia mandataba la represión, ahora la secretaria Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, tienen el compromiso del respeto a los derechos humanos de las personas mexicanas.

"Ya no nada más es la idea de que no se violen los derechos; es decir que de manera reactiva vayamos a denunciar o a buscar que se sancionen", indicó.

Declaró además que hay un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum por continuar con los trabajos por la verdad, la justicia y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en estos procesos.





