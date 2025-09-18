La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con la reforma a la Ley de Amparo se disminuirán tiempos y características cuando haya una sentencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de hacer un sistema judicial más expedito.

“Se garantiza el derecho que tenemos como ciudadanos al amparo frente a actos de autoridad, sobre todo se disminuyen tiempos y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte”, detalló.

Adelantó que la consejera jurídica de Presidencia Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, explicarán las características que se enviaron “para poder cumplir con la reforma al Poder Judicial”.

“Puede haber una sentencia firme de la Corte, pero una persona se puede volver a amparar en la ejecución de la sentencia. Entonces, si ya fueron 20 años de juicio, ya hay una sentencia de la Corte, ¿cómo después te puedes amparar varias veces una vez teniendo una sentencia firme de la Corte? Entonces, temas de ese tipo se ven en la iniciativa que enviamos”, explicó.

Al insistir en la reducción de tiempos, apuntó la Mandataria que todo el sistema judicial debe ser más expedito.

“Que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso. Y eso tiene que ver con varias leyes y sus tiempos para poderlo hacer mucho más rápido, la resolución de un caso; que no haya personas que llevan tantos años en la cárcel y que no se sentencian porque hay amparo sobre amparo sobre amparo".

“Por supuesto, se defiende al ciudadano frente al acto de autoridad, que eso es muy importante en la ley mexicana, pero que se haga más expedito”, dijo.