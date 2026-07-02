Las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y de la Cámara de Diputados, presididas por Susana Harp Iturribarría y Eruviel Ávila Villegas, llevaron a cabo la primera reunión bicameral en compañía de la titular de la secretaría del ramo, Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien expuso los avances relevantes que se tienen en la materia, como la creación de Olinia, el primer prototipo del auto eléctrico del gobierno federal, de Kutsari, el Centro Nacional de Diseño de Semiconductores de México, así como de Coatlicue, la supercomputadora que, dijo, será la más poderosa de Latinoamérica.

Ávila Villegas celebró el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de que, una vez concluida la Copa Mundial de la FIFA 2026, se realizará un análisis nacional para que, evitando la censura, se regulen las redes sociales y el uso de la inteligencia artificial (IA) para menores de edad.

“Es muy relevante esta propuesta, pues se trata de una visión en la que se busca aprovechar las nuevas tecnologías para bien, sin afectar a niñas, niños y adolescentes”, expresó el diputado.

En tanto, la senadora Harp Iturribarría enfatizó que la ciencia, la tecnología y la innovación son una palanca esencial para insertar a México en la sociedad de conocimiento e investigación, y contribuir así al desarrollo nacional y el bienestar social.