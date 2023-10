El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) buscan un acuerdo con el diputado Santiago Creel (PAN) para evitar —por medio de acción de inconstitucionalidad— el recorte de 15 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial (fideicomisos).

El Mandatario federal hizo un llamado a los legisladores de Morena y aliados a que no den pretexto y cuiden el procedimiento legislativo en la aprobación de Paquete Económico 2024.

En conferencia de prensa, el Titular del Ejecutivo acusó que los ministros de la Corte hacen acuerdos con el bloque conservador de la Camarada de Diputados para que de inmediato presenten un recurso de inconstitucionalidad.

“¡Imagínense!, lo que está en la Constitución. Claro que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto.

“Lo van a declarar inconstitucional o pretenden declararlo inconstitucional…creo que están hablando con el diputado Creel”.

En ese contexto, el Mandatario insistió a los legisladores afines a Morena y aliados que cuiden todo el procedimiento.

Recordó que en el pasado periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó 20 reformas —como la desaparición del Conacyt y la creación del Conahcyt, extinción de Financiera Rural e Insabi—, pero las protestas de la oposición sesionaron en la Antigua Casona de Xicoténcatl y la oposición las impugnó.

“Parecen abogados huizacheros, y de ahí se agarraron para anular lo que había aprobado el Congreso”.

Señaló que es natural que los ministros de la SCJN hagan una “promoción” para que no se les modifique el presupuesto, es lo más lógico, porque se acostumbraron a vivir con privilegios”.

Consejo de la Judicatura y la Corte serán presididas por distintas personas

El Presidente adelantó que en la reforma al Poder Judicial que enviará al Congreso en la próxima legislatura buscará que el que el Consejo de la Judicatura Federal (CFJ) deje de ser dirigido por quien presida la Suprema Corte, y que sus integrantes sean elegidos por el pueblo.

El Mandatario federal señaló que se busca que el CJF ya deje de ser “un florero” y un “adorno”, y que sea un tribunal que cuide el buen comportamiento de jueces, magistrados y ministros.

“Y bueno, sí se va a elegir a los jueces, porque yo espero que la gente ayude, porque hay que limpiar el Poder Judicial.

“Pero no sólo es elegir a jueces, magistrados, ministros. No, los elige el pueblo y también elige a integrantes de un tribunal para estar viendo el comportamiento de los jueces, magistrados y ministros, no haciéndose de la ‘vista gorda’, como lo hacen los del Consejo de la Judicatura”, mencionó.

Criticó que desde que llegó la ministra Norma Piña Hernández a la presidencia de la Corte se abrieron las “compuertas” de la corrupción y afirmó que “fue como decir: ‘¡viva la corrupción, hay impunidad!’”.

López Obrador señaló que el anterior presidente de la Corte, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, hablaba de corrupción y de nepotismo, “pero ahora se los dejo de tarea: ¿cuántas veces en sus intervenciones ha pronunciado la palabra ‘corrupción’ o ‘nepotismo’ la actual presidenta de la Suprema Corte?, y me la traen”.

Sobre las protestas convocadas por trabajadores del Poder Judicial, el Mandatario dijo que están en su derecho, pero les pidió que no se dejen manipular, porque no es contra los trabajadores de base o los jubilados, “no, es cortar el copete de privilegios”, añadió.