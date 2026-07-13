Contra todo pronóstico, los baños públicos inteligentes instalados en la zona Centro de la Ciudad de México sobrevivieron a cinco concentraciones masivas, a un mes y medio de haber sido inaugurados como parte de las obras urbanas para albergar la Copa Mundial de Futbol.

En mayo pasado, EL UNIVERSAL visitó algunos de los “ajolobaños” y en ese recorrido documentó testimonios de usuarios que presagiaban que el mobiliario sería vandalizado en pocos días, e incluso durante los festejos de la afición por los triunfos de la Selección Mexicana durante el evento deportivo.

Sin embargo, mes y medio después de que comenzaron a funcionar, los módulos inteligentes ubicados en las calles Liverpool y Sevilla, así como en la zona aledaña al Monumento a la Revolución, permanecen intactos pese a que en esa área, además de las celebraciones por las cuatro victorias de México, se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBT y la proyección del último partido del Tri en el Mundial.

Alejandro, un joven empleado de un restaurante en la Zona Rosa, dijo que “los días de los festejos de los partidos de México no había nadie cuidándolos y a pesar de eso la gente se comportó bien. Se juntó muchísima gente aquí, por lo menos aquí en Liverpool había mucho movimiento y la gente era respetuosa”.

Además, personal de limpieza de una empresa privada encargada del aseo de los baños indicó: “Nos dividimos tres turnos: de siete a tres de la mañana, de mediodía a ocho de la noche y de dos de la tarde a 10 de la noche, y nos dividimos los siete baños que ya operan”.

Agregó: “Fíjate que hasta eso no te encuentras con que estén con popó afuera ni nada. Una sola vez me pasó en el de Balderas, pero que sea a cada rato, no”, contó una empleada.

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Al entrar a estos baños —cuyo servicio tiene un costo de 7 pesos— el cual se paga con la Tarjeta de Movilidad Integrada, efectivamente se trata de un espacio limpio, abastecido de agua, jabón y papel higiénico; la excepción fue en el que se encuentra cerca de la Plaza de la República, el retrete estaba sucio y el cesto de los papeles sucios estaba a tope.

Al exterior de las cabinas, salvo por tener algunas pequeñas calcomanías adheridas, las paredes de acero inoxidable están en buenas condiciones, sin pintas ni ningún otro daño.

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