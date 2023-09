Aunque había prometido que sería en diciembre de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió de opinión y será hasta marzo del próximo año cuando México tendrá un sistema de salud de primera, mejor que el de Dinamarca y que será “un ejemplo mundial”.

El Mandatario señaló que a esa fecha estarán funcionando alrededor de 10 mil centros de salud o unidades médicas, así como 700 hospitales.

“Es un desafío, un compromiso que vamos a dejar cumplido. Tenemos ya como meta marzo del año próximo y ya van a estar funcionando alrededor de 700 hospitales y 10 mil centros de salud. Y va a ser un servicio de primera”.

“Aunque los conservadores se burlen y digan que no va a ser como el de Dinamarca, no, no va a ser como el Dinamarca porque el de Dinamarca atiende a menos población, que tiene menos habitantes Dinamarca, por eso el nuestro va a ser mejor que el de Dinamarca. Y va a ser un ejemplo mundial”, dijo.