Ante la polémica por la licencia fugaz de la senadora Claudia Balderas para que su suplente votara en la última sesión del periodo ordinario, el líder de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que los trámites de licencia y posterior reincorporación de la legisladora plurinominal fueron apegados a la legalidad.

En entrevista, el senador explicó que su compañera de bancada pidió licencia cuando había concluido la participación de la delegación mexicana en la Reunión Parlamentaria México-Unión Europea en Bruselas, Bélgica, por lo que nunca hubo dos senadoras ocupando el mismo escaño.

“Está bien cuidado legalmente (el trámite). No hay problema, ella ya no cumplía función oficial, como se los digo, ya había culminado su encargo oficial y por tanto ella decidió pedir licencia el 29, porque no alcanzaba a llegar (a México)”, indicó.

Monreal dijo que la ley no impide que un legislador pida licencia por un solo día o unas horas.

“¿No tuvieron un senador cachirul?”, se le cuestionó.

“Absolutamente no, lo rechazo categóricamente. Ayer (martes) la senadora afirmó que fue su voluntad y que no hubiese confusiones al respecto. Es legal la forma en que pidió licencia, es legal la forma en que se nombró a la suplente. Era la 66, bastaban los sesenta y cinco votos que teníamos para poder tener quórum legal”, respondió el coordinador de Morena en el Senado.

Ricardo Monreal negó que la presencia de la senadora suplente Tanya Viveros Cházaro hubiera sido necesaria para alcanzar el quórum, pues Morena y aliados ya sumaban 65 legisladores asistentes a la sesión.

“Todo el proceso se cuidó. Ese era el voto 66”, insistió.

Monreal no tiene temor que Corte “tire” reformas aprobadas

Monreal aseguró no tener temor alguno de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “tire” las 20 reformas que la mayoría legislativa, integrada por Morena y sus aliados, aprobó en la última sesión del periodo ordinario el viernes pasado, porque el procedimiento que se siguió fue “jurídicamente impecable”.

Argumentó que el aval a estas reformas se hizo con el quórum necesario y con los procedimientos legislativos apegados a la legalidad y a la Constitución.

“Todas (las reformas) son legales constitucionalmente, todas siguieron el trámite formal, a todas se les abrió el mismo procedimiento”, refirió.

El coordinador parlamentario sostuvo que no hay ningún recoveco legal para que la Suprema Corte las invalide e insistió en que “jurídicamente es impecable el procedimiento” y de acuerdo con los procedimientos del Senado.

“¿No tiene miedo de que la Corte se las tire?”, se le preguntó.

“No, no, yo no tengo miedo de nada. Tengo solamente temor de Dios y no tengo miedo de nada. (…) No nos da temor el que se impugne ante la Corte, las 18, 19 minutas, es su derecho, no hay preocupación de nuestra parte”, respondió.

Con información de Luis Carlos Rodríguez.