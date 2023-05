Andrés Manuel López Beltrán es el hijo mediano del primer matrimonio del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, es un hábil operador político, mucho más discreto que su hermano mayor, José Ramón.

Hijo de López Obrador y Rocío Beltrán Medina, "Andy", como le llaman sus cercanos nació en 1986 y estudió en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, igual que su padre. Es Puma de corazón y junto a sus hermanos, José Ramón y Gonzalo vivieron el duelo de perder a su madre cuando López Obrador era jefe de Gobierno en 2003, a causa de una enfermedad autoinmune.

Andrés Manuel López Beltrán sigue viviendo en el famoso departamento de Copilco, del que su padre salía todas las mañanas para encabezar su conferencia matutina en el año 2000, cuando era el jefe de Gobierno.

Lee también Amigos de Andy, hijo de AMLO, son empresarios consentidos en la 4T, revela Loret

Durante la campaña presidencial del 2018, el departamento de la zona universitaria de CU, ubicado en la calle de Odontología 57, salió a tema público pues el entonces candidato del PRI, José Antonio Meade, denunció que no era un inmueble, sino dos y que no fueron reportados por el abanderado de Morena en su declaración patrimonial en aquel momento, lo que el entonces vocero de AMLO, César Yáñez aclaró con las escrituras del inmueble.

Tras ese momento, EL UNIVERSAL acudió al inmueble y constató que "Andy" habitaba los departamentos de Copilco.

El departamento en el que vivieron AMLO ys su hijos mayores en Copilco

Hijo de AMLO y sus amigos, los nuevos ricos

A pesar de lo discreción que ha guardado Andrés Manuel Jr, ayer el columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola reveló en Latinus la existencia de una red de varias empresas de las que son socios y directivos los amigos de "Andy" que han “competido” por contratos públicos y se han escondido en esquemas de subcontratación.

Las empresas con las que han simulado competencia comparten dueños, socios, administradores y hasta dirección. Figuran Alejandro Castro Jiménez Labora, a quien apodan El Muerto, sus primos Santiago y Diego Jiménez Labora Prieto, Carlos Buentello, y hasta de filón, la hija del secretario de Agricultura, Tania Villalobos.

Los intereses de "Andy" en política se saben desde que estudió lo mismo que su padre y ha sido su primer maestro. Cuando AMLO tomó protesta como Presidenete de México, su hijo mediano jugó sus cartas al principio.

Lee también "Andy" regresa al cuartel central

Pero durante todo el mandato de su padre, López Beltrán ha estado en las entrañas de Palacio Nacional."Andy es el más interesado en colocar piezas incondicionales en la administración federal, en una especie de súper gabinete por el que deben pasar todos los proyectos y decisiones de los secretarios de Estado que nombró su padre”, reveló el columnista Mario Maldonado cuando Alfonso Romo dejó el cargo en la Oficina de la Presidencia en 2020.

Se dice que "Andy" es el hijo de favorito de su padre, pues algunas fuentes en Palacio Nacional le revelaron a Loret de Mola que es él el heredero político de su padre, quien salió a refutar las versiones cuando se publicó aquel artículo.

“Hace como cinco días leía una columna… No la leí, vi el encabezado y luego me hicieron una reseña de una columna de Loret de Mola, en donde dice que, de fuentes muy cercanas —aquí la fuente de aquí, de Palacio— tengo en mi testamento político establecido de que mi heredero va a ser mi hijo Andrés, mi heredero político, y que primero va a ser Claudia (Sheinbaum) y luego el candidato para el 30 va a ser mi hijo Andrés, que esto lo tengo en mi testamento político. Creo que lo publicó en EL UNIVERSAL indicó AMLO en noviembre del 2022.

"Andy" y sus piezas en Palacio Nacional

En aquel momento, "Andy" y el hijo de otro líder histórico de la izquierda en México movían sus piezas en la Oficina de la Presidencia: Lázaro Cárdenas Bátel. Este último quedó como coordinador de asesores de la Presidencia hasta marzo pasado, cuando renunció para irse a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), según confirmó AMLO al poco tiempo de la salida del hijo de Cuauhtémoc Cárdenas de la cúpula de Palacio Nacional.

El local de Chocolates Rocío, propiedad de los hijos de AMLO

A unos pasos de Palacio Nacional, "Andy" y sus hermanos, José Ramón y Gonzalo tienen la tienda de chocolates "Rocío", a la cual nombraron como su madre. El local, ubicado en la calle de República de Guatemala 20, es el negocio familiar que los hermanos López Beltrán tienen registrado.

En el ámbito sentimental, a Andrés Manuel Jr sostiene una relación con la actriz Irene Esser, con quien se le vio públicamente por primera vez en la toma de protesta de su padre en el 2018. En algún momento se llegó a hablar de que la pareja se había casado, pero el mismo Presidente fue quien salió a atajar las versiones y le pidió al aprensa que no publicaran "voladas".

La novia de Andrés Manuel López Beltrán

"Yo no tengo ninguna relación con el gobierno, quiero que sepas que yo soy actriz, nunca me he dedicado a la política ni quiero dedicarme a la política, mi vida personal es súper privada, como todos saben es algo muy personal y es independiente de lo que puedas ver en las noticias y lo que sea, esta es mi vida real: compartir con actores, directores, prensa", dijo Irene a EL UNIVERSAL.

Irene Esser. Foto: Especial

En efecto, la relación entre la actriz de "Bolívar" y Andrés es muy discreta, pero se les ha visto juntos en algunos eventos como la toma de protesta del ahora presidente de la República y a finales de 2019 en una cata de chocolate.

A pesar del perfil de la pareja, quienes se han llevado los reflectores son José Ramón y Carolyne Adams, en buena parte por la investigación de la llamada "Casa Gris" por la vivienda que ambos habitan en Hoouston, Texas.

cg