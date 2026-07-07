En un avistamiento inédito, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) reportó el primer registro documentado de Águila Tirana (Spizaetus tyrannus), ave rapaz en peligro de extinción, en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, ubicada en Querétaro.

La autoridad ambiental detalló en un comunicado que este registro pudo realizarse gracias a las acciones de monitoreo biológico, vigilancia y seguimiento de fauna silvestre implementadas por el personal de esta área natural protegida.

De acuerdo con la Conanp, esta ave rapaz es un depredador tope en los ecosistemas tropicales que se encuentran en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda.

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Su registro fue obtenido derivado de la coordinación del personal con habitantes del ejido de Ayutla, municipio de Arroyo Seco, lo que permite conseguir información relevante sobre la presencia y distribución de esta especie considerada prioritaria por su importancia ecológica.

Conanp da a conocer el primer registro de Águila Tirana en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. Foto: Conanp

El Águila Tirana, con distribución en la Sierra Madre Oriental, se encuentra enlistada en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2025 bajo la categoría de “peligro de extinción”.

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Por ello, la dependencia federal hizo un llamado a mantener acciones permanentes para la conservación de la especie y la protección de su hábitat.

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Conanp destacó que esta ave desempeña una función biológica importante dentro de los ecosistemas forestales, principalmente como depredadora de fauna, contribuyendo a regular a otras especies y a mantener el equilibrio ecológico de las zonas donde habita.

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“Su presencia indica el buen estado de conservación de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera, así como de la funcionalidad ecológica de los hábitats presentes en la región, caracterizados por sistemas de cañones con bosques de encino y bosques tropicales estacionalmente secos que forman parte del corredor biológico de la Sierra Madre Oriental”, indicó.

Conanp da a conocer el primer registro de Águila Tirana en la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda. Foto: Conanp

En el país, la distribución del Águila Tirana se asocia a los ecosistemas de selvas tropicales y bosques mesófilos de montaña. Este registro, por tanto, se consideró un hito histórico para esta especie, ya que su distribución original se encuentra a más de 150 kilómetros en la vertiente del Golfo de México.

em/apr