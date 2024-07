La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene que hacer una valoración de los foros nacionales sobre la discusión de la reforma al Poder Judicial para incorporar las propuestas que se hicieron.

"Lo tienen que decir los diputados, no me corresponde a mí. Yo me reúno con ellos para ver este y otros temas de cómo va a ser el proceso, pero ya ellos tienen su decisión de cómo y cuándo lo van a hacer. Por eso digo, vamos a esperar a ver cuáles son las conclusiones de los foros que están planteando y a partir de ahí ya que se opine de si se incorporó parte de lo que dijo la ciudadanía", comentó al ser cuestionada sobre si habrá garantía para que se incorpore las propuestas que hizo la ciudadanía.

Sheinbaum aclaró que los foros aún no terminan, ya que aún falta uno o dos, pero reiteró que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tiene que hacer una revisión de todos los diálogos que se llevaron acabo.

"Entonces, hay que revisar lo que plantea la comisión, lo cierto es que vamos a esperar la propuesta, pero lo cierto es que el 2 de junio del 2024 votó la voluntad del pueblo, pero vamos a esperar que recogen de los foros", destacó.

Sheinbaum exhibió a Marko Cortés, líder del PAN, quien recientemente declaró que los programas sociales adormecen a la gente.

“Me llama mucho la atención que dice que se equivocaron al defender los programas sociales. Véanlo, es que es buenísimo, de verdad. Bueno, hasta la candidata se sacó sangre para decir que estaban de acuerdo con los programas sociales”, recordó Sheinbaum.

Lo anterior, al ser cuestionada sobre los señalamientos de la oposición que señalan que fue una simulación los foros, pues se ha dado un plazo de aproximadamente 24 horas para incorporar los resultados de los foros al dictamen sobre la reforma al Poder Judicial.

"Ya el presidente del PAN dijo: ‘en efecto, estamos en contra de los programas sociales’. Entonces, ahora dicen: ‘no, es una simulación lo de los foros’… qué valor tiene su palabra, cuando decían una cosa, ahora dicen otra. ¿Qué es una simulación? ¿Quién les va a creer si aún no acaban los foros”, expresó.

