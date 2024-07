Gonzalo Alfonso López Beltrán y Andrés Manuel López Beltrán, hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, emitieron una carta a la opinión pública en la que señalaron que "no existe ninguna prueba" en acusaciones de corrupción a las que se les relaciona, pues son “calumnias”.

En el documento, publicado en el periódico La Jornada, Gonzalo Alfonso Andrés Manuel López Beltrán dieron respuesta a “calumnias” y señalaron que decidieron responder “porque creemos en la importancia de hablar con la verdad y de ser honrados”, además que “todo tiene un límite”.

Acusan acoso y persecución

Ambos acusaron que han sido acosados y perseguidos desde que eran niños, “dificultades que otras personas no suelen padecer”. Indicaron que los ataques vienen “de gente de dudosa respetabilidad y probados vínculos con la corrupción política”.

Cabe señalar que en junio pasado, el presidente López Obrador recomendó en su mañanera a sus hijos escribir un documento “ante todas las calumnias que han padecido”.

“Durante estos años decidimos resistir la embestida guardando silencio y dejando que nuestro padre respondiera las calumnias y mentiras que nuestros adversarios han esgrimido continuamente en nuestra contra con el fin de usarnos para debilitar su credibilidad y fuerza moral.

“Sin embargo, todo tiene un límite. Creemos que la bajeza ha reinado en los últimos tiempos y se ha convertido en estrategia política. Esto no puede tolerarse. Ninguno de nosotros se dedica a la política o trabaja en el gobierno.

“No obstante, la oposición decidió romper todos los códigos éticos. Emprendieron una campaña de espionaje, mentira, difamación y ataque en contra de nuestra familia. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a tener un trabajo y una vida tranquila alejada de la confrontación política”, señalaron al mencionar al PAN, a Xóchitl Gálvez, a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y al medio digital Latinus.

Señalaron que son parte de la primera familia de un “presidente del México moderno” que no recibe apoyo económico del presupuesto de la Presidencia. Acusaron que su papá es “la persona más atacada, difamada y espiada en la historia de este país”.

Hijos de AMLO responden a “calumnias”

En el documento, los hermanos López Beltrán enumeraron las “calumnias” y dieron respuesta a cada una.

1.- Sobre lo planteado por MCCI y Latinus en relación con la obra del Malecón de Villahermosa, que se basa en que la obra fue encargada a Alejandro Castro, a quien supuestamente otorgaron contratos por ser una persona cercana a ellos, indicaron que “se atrevieron incluso a mencionar una red de lavado de dinero relacionado a dicha obra, la cual supuestamente terminaría en un fondo en Luxemburgo operado por un personaje de nombre Luis Doporto Alejandre”.

“Nunca hemos recomendado a ninguna persona o empresa para la obtención de contratos de obra pública en dicho proyecto ni en ninguno otro. Además, debe aclararse que ni Alejandro Castro ni ninguna empresa de su propiedad tienen contratos con el gobierno o ejecutaron ningún contrato de obra pública en dicho proyecto”, señalaron.

Sobre supuestas anomalías por 200 millones de pesos, lo desmintieron al señalar que solo se trataban de “observaciones” que ya fueron formalmente solventadas. Mencionaron que la obra se encuentra terminada al 100% desde su inauguración.

En relación a la participación de un exfuncionario de Segalmex llamado Hugo Buentello Carbonell, “primero que nada aclaramos que hasta la publicación de dicha calumnia no habíamos oído hablar, visto o sabido de la existencia de dicho personaje”: No conocemos a Hugo Buentello Carbonell, jamás hemos tenido comunicación o relación alguna con él. Además de todo, no existe ningún tipo de relación entre dicha persona y la obra del Malecón de Villahermosa”.

“Por último, en respuesta a la supuesta red de lavado de dinero en paraísos fiscales coordinada por Luis Doporto Alejandre podemos afirmar que no conocemos, nunca hemos visto y no tenemos ningún tipo de relación con dicho personaje”, agregaron.

Puntualizaron que su papá encargó la supervisión de la obra a Alejandro Castro por tratarse de “una persona talentosa, comprometida con la Cuarta Transformación y por ser, como puede constatarse con el proyecto en cuestión, una persona experta en arquitectura, diseño y urbanismo”.

2.- En relación a la empresa Romedic y su propietario, Jorge Amílcar Olán Aparicio, indicaron que se les acusa de haber tejido una red de corrupción política con la finalidad de beneficiar con contratos y presupuesto público del INSABI, de gobiernos estatales y de Pemex.

“En ningún momento hemos recomendado o intercedido por ninguna persona o empresa con la intención de beneficiarle con contratos o presupuesto público de las múltiples instituciones y niveles de gobierno”, apuntaron.

Expusieron que conocen a Jorge Amílcar Olán Aparicio hace algunos años en Villahermosa, Tabasco: “Él se dedicaba a la venta y distribución de acabados, pisos, piedras naturales y materiales de construcción y no tenía ninguna relación comercial con ningún nivel de gobierno. La relación se dio por amigos en común y por su esposa, quien fue compañera de Andrés Manuel en la escuela primaria”.

“Rechazamos categóricamente la manera en la cual se ha tratado de insinuar que recibimos dinero o que operamos una red de corrupción política con miras a favorecer a dicha empresa. Nunca hemos recibido dinero de dicha empresa, y no tenemos relación alguna con ella”, dijeron.

3.-Sobre la nota “Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas”, publicada por MCCI, señalaron que la acusación parte en todo momento de insinuaciones, supuestos y difamaciones sin seriedad ni sustento.

4.- En relación a los audios dados a conocer por MCCI y Latinus, en los que dijeron se intenta relacionar a Gonzalo con el supuesto otorgamiento para su explotación de una mina de balastro en Oaxaca y la compra-venta de balastro para las obras del Tren Maya, negaron categóricamente haber intervenido para beneficiar a algún grupo empresarial en las obras del gobierno, incluyendo la colocación de balastro.

Sobre “la preocupación” del presidente López Obrador por avanzar lo más rápido posible en las obras que deberían de quedar concluidas antes del cierre del sexenio, recordaron que le pidió a los encargados del proyecto del Tren Interoceánico recibir a Gonzalo en calidad de “asesor Honorífico”, para que él pudiera estar supervisando los avances que se tienen e informarle de forma periódica para ahorrarle la necesidad de acudir a la zona de forma mucho más frecuente y poder dedicar dicho tiempo a otras labores: “Nunca recibió un salario por dicha aportación ni tampoco estaba dentro de las atribuciones o encargos intervenir en las decisiones o estrategia de las constructoras, simplemente se trataba de observar el avance en el tiempo y reportar de posibles atrasos o problemas en la obra para poder resolver los contratiempos eficazmente y terminar el proyecto en tiempo y forma”.

“En suma, afirmamos que dicha acusación se trata de una calumnia, la cual carece de fundamento y su única intención es desacreditar una de las obras más importantes del sexenio con el objetivo de influir en la opinión de los ciudadanos y el resultado de la pasada elección”, declararon.

5.- En respuesta a la nota “EE. UU. indagó acusaciones de vínculos del narco con aliados del presidente de México” publicada por el New York Times, donde se les menciona, expresaron su “desaprobación, consternación, extrañamiento y coraje ante esta cobarde e irresponsable calumnia”.

“Mencionar y relacionar con el narcotráfico y la delincuencia organizada a cualquier persona en un artículo periodístico en un medio de comunicación no debería ser un asunto tomado a la ligera. Los daños causados a la reputación, honorabilidad y seguridad de las personas debería estar siempre presente en la decisión de publicar un ‘reportaje’ de este tipo. Está claro que en este caso no fue así y que se actuó con dolo, irresponsabilidad y cobardía”, dijeron.

Aseguraron que jamás han tenido relación con la delincuencia organizada y cuestionaron dónde están las pruebas.

“Negamos rotundamente el haber recibido un solo centavo de la delincuencia organizada para alguna campaña o en algún otro momento o circunstancia”, escribieron a la opinión pública. Exigieron a los periodistas que ofrezcan una disculpa pública y apelaron al “derecho al olvido”.

6.- Sobre la nota publicada en el periódico EL UNIVERSAL “Eligen proyecto más caro para el Archivo Agrario”, en la cual se menciona que se decidió pagar tres veces más a empresa ligada a hijo de AMLO, los hermanos afirmaron que jamás han recomendado a ninguna persona o empresa para la obtención de contratos de obra pública

“No existe ninguna prueba”

“No existe ninguna prueba acerca de nuestra participación o relación con las acusaciones. Todo está basado en mentiras, supuestos, fuentes de dudosa veracidad o incluso existencia, intervenciones telefónicas ilegales a terceros que ninguna o poca relación tienen con nosotros y nuestras vidas, malas intenciones y pésimo ejercicio del noble oficio del periodismo”, reiteraron.

“Ninguno de los ‘reportajes’ mencionados ni ningún otro presenta una cuenta bancaria, un depósito, un vídeo o alguna prueba fehaciente que realmente nos coloque en alguno de todos los delitos que pretenden imputarnos en todos estos artículos. Nunca podrán hacerlo porque son simple y llanamente falsedades y mentiras”, expresaron.

Enfatizaron que sus bienes e ingresos provienen “del trabajo honrado de nuestra familia y del propio”.

Comentaron que juntos tienen un rancho de cacao y madera en Tabasco heredado originalmente de su abuelo materno, una marca, taller y tiendas de chocolate, entre otras actividades y negocios, los cuales les han garantizado el sustento, “manteniéndonos al margen de la actividad política y del gobierno”. “Todos nuestros ingresos provienen del sector privado”, apuntaron.

"Nos mantendremos firmes"

“Nos mantendremos firmes en nuestra convicción de actuar siempre siguiendo los mencionados principios, así como de ser buenos hijos y buenos ciudadanos.

“Lamentamos profundamente y nos duele haber sido utilizados por nuestros adversarios para golpear al proyecto político que admiramos y pertenecemos. Pero nos tranquiliza saber que el árbol de la mentira es un árbol sin raíz que con el viento más ligero cae y el de la verdad resiste, manteniéndose de pie y perdurando por siempre”, expresaron.

