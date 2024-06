El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que según un acuerdo de familia, una vez que concluya su sexenio, sus hijos mayores podrán participar en la política, pero advirtió que no habrá lopezobradorismo porque nadie lo representa.

En su conferencia mañanera de este viernes 7 de junio en Palacio Nacional, informó que le recomendó a sus hijos mayores, José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, que escriban un documento para que aclaren “todas las calumnias” que han padecido.

“Yo le he pedido a mis hijos que no dejen de aclarar todas las calumnias que han padecido, que se pongan los tres a escribir quiénes son, qué han hecho, porque les ha tocado padecer mucho el tiempo de la oposición, sobre todo a los grandes”, dijo. Mis hijos son honrados porque así fueron educados, añadió.

“Que no dejen nada pendiente y aguanten, porque cuando se lucha por una causa justa, siempre se padece, se sufre, es la cuota de humillación, que aguanten”, agregó.

Ellos son libres: AMLO

“¿Podría seguir el lopezobradorismo?”, se le preguntó.

“No, eso no, yo ya termino y lo que habrá hacia adelante es la continuación con los cambios que se van a producir”, respondió.

“¿Pero si ellos lo deciden podrían continuar?”, se le cuestionó.

“Ellos son libres si deciden seguir participando, lo van a ver, pero no me van a representar, porque yo ya concluyo y no voy a tener representante”, respondió.

López Obrador dijo que sólo atendería el llamado de “mi Presidenta, también haciendo uso de mi derecho a disentir todos la vida, es lo único”.

“Nada de que ‘yo conformo el movimiento lopezobradorista porque soy amigo de Andrés Manuel, porque yo luché junto a él desde el inicio, porque soy hijo de Andrés Manuel’. No, no, eso no. Es más, no quiero nombres de calles, monos (estatuas)”, expresó.

