A unas horas de que la Cámara de Diputados consume el recorte de 15 mil millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esto no afectará en nada a los trabajadores de este poder pues, justificó, es “cortar el copete de privilegios” de jueces, magistrados y ministros.

En conferencia de prensa, López Obrador acusó que el Poder Judicial siempre ha tenido un “trato preferencial” y ha sido “bien atendido” para contar con el apoyo de jueces, magistrados y ministros por medio del “maiceo” (sobornos).

Aseguró que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) gana hasta 700 mil pesos mensuales en todas sus prestaciones, lo que significa, afirmó, cuatro y cinco veces más de lo que él percibe.

“Es notorio que siempre el Poder Judicial ha tenido un trato preferencial en cuanto al manejo del presupuesto. Ha sido bien atendido para contar con el apoyo de jueces, magistrados, ministros. Todo esto tiene como antecedentes lo que fue la práctica del `maiceo´ que inicia con la dictadura de Porfirio Díaz.

“Hay enojo y están también desinformando, hablando de que se van a quedar los trabajadores del Poder Judicial sin sus prestaciones, no; si el Poder Legislativo suspende, cancelas estos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial, son los privilegios de los de arriba, que un ministro en México gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtienen por prestaciones, como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo.

“Entonces eso es, cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego, eso lo va a resolver el Poder Legislativo que tiene facultad para eso, porque el Poder Legislativo tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto público, nosotros recibimos el presupuesto y lo enviamos como recibimos al Poder Legislativo, 84 mil millones de pesos”.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal llamó a los trabajadores del Poder Judicial a no preocuparse y no se les quiera confundir de que no recibirán sus sueldos con este recorte.

“Es con los de arriba que han abusado muchísimo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, agregó.





