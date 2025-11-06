Ayer, durante la discusión de reservas al dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, diputados oficialistas y de oposición se confrontaron por el recorte en materia de seguridad y el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán; incluso, el PRI afirmó que “Morena mató a Carlos Manzo”.

Aunque la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, pidieron un debate civilizado, no fueron escuchados.

La diputada Mónica Álvarez (Morena) reprochó a los diputados del PAN y PRI por reclamar justicia para Carlos Manzo y poner sombreros “ensangrentados” y veladoras electrónicas en su memoria: “Y lo hago con la convicción del verdadero debate, no de dimes y diretes ni a base de gritos y sombrerazos”, dijo la legialdora morenista, lo que causó reclamos de los representantes de oposición.

El diputado José Manuel Hinojosa (PAN) reclamó que no se destinaran recursos para el Plan Michoacán, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum para contener la inseguridad en dicha entidad: “Cómo voy a creer que presentaron un Plan Michoacán importante, y en un momento tan delicado, y no le asignaron un solo peso”, dijo.

El diputado Arturo Ávila (Morena) afirmó que los legisladores de la oposición pidieron más recursos para seguridad con el objetivo de “sacar raja política de la tragedia. Esta oposición que nosotros tenemos, lamentablemente, es en un 99% (...) terriblemente carroñera”.

Los dichos del morenista, que fueran apoyados por la bancada del PT, provocaron el reclamo del coordinador del PRI, Rubén Moreira, quien lo llamó “porro”, al ser interrumpido en su intervención.

“No hay materia a discusión porque estamos ante esa secuencia de subir reservas, que no son reservas y que son un simple discurso mediático. Primero cállate, porro, porque eres un porro”, subrayó.

Posteriormente, la diputada Cintia Cuevas (Morena) criticó a Moreira por su desempeño como gobernador de Coahuila, y aseguró que no puede criticar las obras prioritarias del gobierno porque dejó obras inconclusas en la entidad.

“Tu agenda se reduce a andar de buitre carroñero, pero también estar intentando desacreditar el AIFA, el Tren Maya, (...) en Torreón, Coahuila, inició un proyecto llamado Metrobús Laguna (...) Es un gran elefante blanco, es un gran monumento a la corrupción”, dijo.