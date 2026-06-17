El diputado Eruviel Ávila Villegas y la senadora Susana Harp Iturribarría reconocieron el trabajo de Rosaura Ruiz Gutiérrez al frente de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) para hacer realidad la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en proyectos tecnológicos como Olinia, Kutsari, Ixtli y la supercomputadora Coatlicue.

En reunión con la secretaria, Ávila Villegas destacó la oportunidad que se brinda a profesionales y estudiantes de áreas científicas y tecnológicas.

“México está viviendo un gran momento en el desarrollo científico y tecnológico con el impulso de la presidenta científica Claudia Sheinbaum y el compromiso de la secretaria Rosaura Ruiz”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la reciente presentación del automóvil eléctrico Olinia, el proyecto Kutsari para el desarrollo de semiconductores, así como la supercomputadora Coatlicue, que, dijo, será la más poderosa de América Latina, y la Misión Ixtlán para la creación de satélites.

Enfatizó que este es un trabajo con visión de largo plazo para hacer de México un país de innovación, ciencia y tecnología. Por ello, aseguró que desde la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que preside en la Cámara de Diputados, se trabaja en una ley en materia de inteligencia artificial que esté a la altura de estos proyectos y de las necesidades del mundo actual.

Acompañado por Harp Iturribarría, quien preside la Comisión de Ciencia en el Senado de la República, el legislador afirmó que desde el Congreso de la Unión habrá todo el respaldo para estas áreas, por lo que próximamente se realizará una reunión bicameral.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, Roberto Capuano Tripp, director del proyecto Olinia, sostuvo que el principal objetivo del minivehículo es que su costo sea más accesible que el de un automóvil convencional y afirmó que el modelo está diseñado para soportar inundaciones, empedrados, terracería y casi cualquier uso urbano.