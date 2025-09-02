Más Información

Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados; Sergio Gutiérrez va a la vicepresidencia

La Arrolladora Banda El Limón se presentará en verbena popular del 15 de septiembre; habrá más presentaciones musicales en el Zócalo

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Al asegurar que en México hay libertad y no hay censura, la presidenta recomendó a la oposición hacer yoga porque “tienen mucho odio” y “enojo”.

“La oposición, la derecha, el conservadurismo en México tiene muy poco ¿Cómo pueden hablar de un cuando hay libertades? ¿Cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad?

“No tienen argumentos, entonces al no tener argumentos, pues se desesperan mucho, tienen mucho odio, enojo. Por eso digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen”, expresó Shienbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en Palacio Nacional.

Les recomendó también que si como oposición tienen un proyecto, que lo presenten: “Porque su proyecto de nación es regresar al pasado, al pasado del neoliberalismo, al pasado de la represión, al pasado de la censura”.

Acusó la mandataria federal que los gobiernos priistas se caracterizaron por autoritarismo y represión.

