Al asegurar que en México hay libertad y no hay censura, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recomendó a la oposición hacer yoga porque “tienen mucho odio” y “enojo”.

“La oposición, la derecha, el conservadurismo en México tiene muy poco ¿Cómo pueden hablar de un régimen antidemocrático cuando hay libertades? ¿Cómo pueden decir que hay problemas con la seguridad cuando estamos disminuyendo los índices de inseguridad?

“No tienen argumentos, entonces al no tener argumentos, pues se desesperan mucho, tienen mucho odio, enojo. Por eso digo que hagan yoga, que se tranquilicen, que se relajen”, expresó Shienbaum Pardo en su conferencia mañanera de este martes 2 de septiembre en Palacio Nacional.

Les recomendó también que si como oposición tienen un proyecto, que lo presenten: “Porque su proyecto de nación es regresar al pasado, al pasado del neoliberalismo, al pasado de la represión, al pasado de la censura”.

Acusó la mandataria federal que los gobiernos priistas se caracterizaron por autoritarismo y represión.

