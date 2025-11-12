Más Información

El pleno del ratificó por unanimidad, solo con algunas abstenciones, los ascensos propuestos por la presidenta en favor de 314 integrantes de la Marina, Ejército y Guardia Nacional.

En menos de 24 horas y luego de aprobarlo la víspera en comisiones, se ratificaron los nombramientos y el senador por Movimiento Ciudadano, , advirtió de que con las prisas de este proceso se pueda repetir el caso de un marino que fue ascendido y que está señalado en el llamado “huachicol fiscal”.

“Precisamente, por votar así el año pasado se nos coló uno de los que hoy está en prisión por . Desde el Movimiento Ciudadano sostenemos que la ratificación de ascensos debe de ser un auténtico ejercicio de control parlamentario y no un mero trámite. No somos una oficialía de partes del poder ejecutivo, somos un poder soberano”, dijo en tribuna.

Expuso que el dictamen aprobado no se realizó un análisis detallado y que los perfiles cuentan con aptitudes, capacidad técnica y profesional. “Pero, ¿en verdad alguien cree que en menos de 24 horas las comisiones revisaron a fondo 314 expedientes?”.

